Разбойное нападение на офис харьковского предприятия: подозреваемые задержаны, у них изъято более миллиона долларов

Полицейские задержали участников разбойного нападения на офис предприятия на улице Высоковольтной в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ими оказались ранее судимые харьковчане 60 и 49 лет, и 39-летний частный предприниматель.

Напомним, как сообщалось, 2 сентября около 23:30 трое мужчин проникли в офис предприятия по улице Высоковольтной, избили и связали директора и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели крупной суммой денег в иностранной валюте.

С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Volkswagen» синего цвета.

Правоохранители оперативно вышли на след нападавших и провели их задержание. У злоумышленников полицейские изъяли 1 миллион 200 тысяч долларов США.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

4 сентября 2020 60-летнему задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении другим соучастникам преступления.

Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.