Разбойное нападение на женщину на проспекте Гагарина: подозреваемый при задержании ударил полицейского электрошокером

Полиция раскрыла разбойное нападение на женщину в лифте на проспекте Гагарина в Харькове.

Злоумышленника задержали, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отмечается, во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, нанес телесные повреждения работнику полиции и пытался скрыться.

Напомним, 3 июля около 16:30 в лифте дома по проспекту Гагарина неизвестный с помощью предмета, похожего на нож, причинил 37-летней потерпевшей телесные повреждения и завладел ее золотыми украшениями.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как рассказала начальник отделения расследования преступлений общеуголовной направленности следственного отдела Основянского отдела полиции Армине Хохоник, 9 июля оперуполномоченные в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий и отработки территории заметили мужчину, который по описанию был похож на нападающего.

Правоохранители представились и попросили у мужчины предъявить документы, удостоверяющие его личность. В ответ злоумышленник вытащил из пакета электрошокер и нанес одному из правоохранителей телесные повреждения, а затем побежал.

После непродолжительного преследования злоумышленника догнал другой оперуполномоченный, которому помогали прохожие.

Задержанный - 55-летний харьковчанин, неоднократно судимый за корыстные преступления.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному и сообщении ему о подозрении в совершении преступлений.

Также в полиции добавили, что 10 июля по месту жительства злоумышленника был проведен обыск. У мужчины обнаружили личное имущество потерпевшей. Во время проведения следственных действий женщина опознала нападавшего. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.