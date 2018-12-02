Разбойное нападение на женщину-водителя возле "Барабашово": подробности от полиции

02 декабря 2018 г. 15:10
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Как сообщалось, в Харькове на автостоянке возле рынка «Барабашово» прохожие задержали мужчину, который сел в машину к женщине и под угрозой применения ножа пытался завладеть ее деньгами.

В полиции рассказали подробности происшествия.

Происшествие произошло 1 декабря около 13-30 в Киевском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на место происшествия полицейские установили, что на парковке возле торгового центра в автомобиль потерпевшей сел незнакомец.

Угрожая ножом, злоумышленник потребовал у нее деньги.

Женщина выбежала из машины и начала звать на помощь.

Правонарушителя задержали прохожие и сообщили в полицию.

Злоумышленником оказался 41-летний житель Харьковского района, ранее судимый за кражу.

В настоящее время мужчина задержан.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

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