Разбойное нападение с ограблением в центре Харькова. Подробности

Центр Харькова. Переулок Троицкий. На въезде в один из дворов сильно поврежденный "Фольксваген Туарег". Рядом также "Рэнж Ровер" со следами от столкновения. Нос «Туарега» разбит. Капот смят. Судя по всему, против "Туарега" было осуществлено лобовое столкновение, ведь на водительском месте сработала подушка безопасности. Причем на ней заметно пятно крови. Правда, от лобового столкновения не были бы выбиты боковые окна. Однако, стекол в них нет. Наверное, их выбили специально, чтобы завладеть тем, что находилось в машине. В полиции сообщили, что украденная сумка с деньгами. При этом сумма похищенного не уточняется. В интернете, распространилась информация, что на миллион гривен ограблена туристическое агентство, находящееся в этом дворе. Однако, работники агентства категорически утверждают, что не имеют никакого отношения, ни к машине, на которую было совершено нападение, ни к деньгам, которые были похищены. Кстати, разбойное нападение произошло, судя по всему довольно тихо и быстро, поскольку работники близлежащих офисов в один голос утверждают, что ничего не слышали и не видели.

Просто, мы ведь не слышали ничего. Там есть люди, я думаю, которые вам скажут.

Пока же есть только официальная информация от полиции: неизвестные, угрожая ножом 30-летнему мужчине, завладели сумкой с деньгами. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле «Тойота Камри» белого цвета. По Харькову и области введена полицейская операция «Перехват».

Кстати, накануне в Харькове произошло еще одно громкое ограбление. В Московском районе неизвестный, разбив окно машины, забрал у бизнесмена из Вьетнама сумку в которой находилось почти полтора миллиона гривен.