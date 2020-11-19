Развлечение на админпротокол. Кто и зачем распылил перцовый баллончик в харьковской школе

Так, я злякалася.

Так второклассница Вера вспоминает сегодняшнюю экстренную эвакуацию в своей 162-й школе на улице Пермской.

Обычно уроки у девочки заканчиваются около часа, рассказывает ее мама, но сегодня женщина была вынуждена забрать свою школьницу в 12-ть.

Марина, мама Веры

Нам батьки з батьківського комітету написали, що треба прийти, забрати, що їх вивели на вулицю, що щось трапилось, евакуація сталася, тож прибігли, забрали, хто зміг, хто не зміг - відправив знайомих.

В социальных сетях сначала писали, что детей эвакуировали из-за утечки газа.

Алена в то время как раз гуляла рядом со школьным стадионом с ребенком, говорит, на улице школьники были недолго - минут 15.

Алена, местная жительница

Куча, не протолкнуться было на стадионе. Я видела только скорую помощь и пожарную машину, и газовая стояла - аварийная.

В ГСЧС рассказали, что их вызвала директор заведения, которая сообщила, что в школе сильно пахнет газом. На место сразу выехало два отделения спасателей: одно - радиационно-химической защиты и автоцистерна.

Как оказалось, причина - распыление перцового баллончика, и до приезда специалистов газ успел выветриться.

По словам учительницы младших классов Натальи Микитченко, такое в их школе уже не в первый раз. Но на этот раз, говорит, им не сразу сообщили причину эвакуации.

Наталья Микитченко, учитель младших классов

Я не відчула, я була на першому поверсі, я його не відчула. Сказали, що треба евакуюватись - ми евакуювались. Та щоб паніка - вони вже навчені, вже ж діти вміють - четвертий клас, деякі діти, які слабенькі, може, а так в основному виходили, одягалися.

Полицейские же, которые выезжали на вызов, рассказали, что предварительно виновники школьной эвакуации - двое восьмиклассников, которые распылили баллончик в туалете.

Информацию о происшествии правоохранители зарегистрировали в Едином реестре учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

А отвечать за содеянное будут родители подростков - именно в отношении них полицейские составят административные протоколы за невыполнение ими родительских обязанностей Кодекса Украины об административных правонарушениях.