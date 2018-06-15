Развлечения закончились трагедией: в Харькове спасатели нашли ребенка мертвым на дне реки

Накануне дети отдыхали возле дамбы и прыгали в воду. Однако один из них в очередной раз нырнул и уже не выплыл на поверхность.

Игорь Лупандин, заст. нач. упр. ГСЧС в Харьковской обл:

С дамбы они прыгали вниз. Со слов мальчика - друга, которы был с ним, он туда нырнул, однако не появлялся определенное время. Потом уже сообщил взрослым.

Поиски 13-летнего мальчика продолжались около часа. И все это время люди надеялись на чудо. которого так и не произошло - водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения нашли тело ребенка на дне реки Лопань.

Игорь Лупандин, заст. нач. упр. ГСЧС в Харьковской обл:

Это место, где идет сброс воды, как правило, наиболее глубокое. В данном случае, где произошла эта трагедия, это около 3 метров. Это замеряли наши водолазы, которые опускались. И нашли именно в тех углублениях. В тех ямах, куда сброс был воды.

В данный момент все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители. Тем временем местные жители отмечают: несмотря на то, что нырять в воду с дамбы, проходить по ней на другой берег, а также купаться в водоеме недалеко от сооружения запрещено, это место ежедневно посещают сотни людей. В детей дамба вызывает наибольший интерес.

Яна:

Им не разрешают работники, а дети прыгают, это всю жизнь. Они тут 100 лет прыгают. Сколько плотине, столько они здесь купаются.

В свою очередь, спасатели подчеркивают, подобные места очень опасны. Температура воды может не преышать 15 градусов, кроме того, на дне реки есть множество предметов, которые угрожают жизни, в частности, это большие или острые камни, которые использовались во вреям строительства дамбы. Поэтому, ныряя, можно получить смертельную травму, потерять сознание из-за перепада температуры или захлебнуться, попав в водоворот.