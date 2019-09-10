 

Разыскивается внедорожник, насмерть сбивший женщину: введен план "Перехват"

10 сентября 2019 г. 22:29
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Сегодня в 20:10 на пересечении проспекта Александровского с улицей Пожарского черный автомобиль (предположительно, внедорожник) сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, женщину отбросило на проезжавший Mercedes: от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водитель Mercedes остается на месте. 

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд произошел на пешеходном переходе. Погибшей около 70 лет, личность ее в настоящий момент устанавливается.

Автомобиль, скрывшийся с места аварии, разыскивают: в городе введен план "Перехват". 

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