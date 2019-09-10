Разыскивается внедорожник, насмерть сбивший женщину: введен план "Перехват"

Сегодня в 20:10 на пересечении проспекта Александровского с улицей Пожарского черный автомобиль (предположительно, внедорожник) сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, женщину отбросило на проезжавший Mercedes: от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водитель Mercedes остается на месте.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд произошел на пешеходном переходе. Погибшей около 70 лет, личность ее в настоящий момент устанавливается.

Автомобиль, скрывшийся с места аварии, разыскивают: в городе введен план "Перехват".