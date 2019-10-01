 

Разыскивается автомобиль, насмерть сбивший пешехода на окружной

01 октября 2019 г. 14:03
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Сегодня ночью в 02:20 на окружной дороге в Холодногорском районе рядом с АЗС было обнаружено тело мужчины с характерными для наезда автомобиля повреждениями. Погибшему около 50-60 лет. 

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, во время осмотра места происшествия сотрудники полиции нашли фрагменты лобового стекла − предположительно, автомобиля ВАЗ 2101.

Приметы погибшего: рост около 170 см, седые волосы, худощавое телосложение. Был одет в красную куртку, желтую в белую полоску рубашку, черные спортивные брюки и черные ботинки. Личность мужчины устанавливается. 

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины, обстоятельства устанавливаются. 

Правоохранители просят очевидцев ДТП и тех, кто может помочь в поиске водителя, сбившего пешехода, и установлении личности погибшего, сообщить информацию в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП Харьковской области по адресу: Харьков, ул. Маяковского, 22 (следователь Денис Дорошенко) либо по телефонам 102 или +38-073-00-17-877.

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