Разыскивается водитель, насмерть сбивший двух пешеходов

20 января 2020 г. 16:02
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Сегодня утром в 7:30 на обочине трассы Дергачи-Казачья Лопань были найдены тела двоих мужчин с характерными для ДТП травмами.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель, сбивший пешеходов, с места аварии скрылся. По предварительной информации, неустановленный автомобиль двигался со стороны поселка Казачья Лопань в направлении Дергачей.

Личности погибших и водителя, сбившего насмерть двоих человек, в настоящий момент устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины.

 

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