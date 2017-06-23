Разыскивается водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП

Авария произошла накануне вечером в Боровой - неустановленный автомобиль сбил переходившего дорогу мужчину и скрылся.

Как сообщили в УПД ГУНП, пострадавший был госпитализирован, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения виновника ДТП. Правоохранители просят свидетелей ДТП сообщить любую информацию, которая может помочь следствию, по телефонам 707-35-00 либо 102.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Волчанском районе - около 17-15 в селе Лиман 31-летний водительавтомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и допустил наезд на 65-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом ушибленая рана головы, перелом ноги.