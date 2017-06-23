Разыскивается водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП

23 июня 2017 г. 15:11
173 просмотра

Авария произошла накануне вечером в Боровой - неустановленный автомобиль сбил переходившего дорогу мужчину и скрылся.

Как сообщили в УПД ГУНП, пострадавший был госпитализирован, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения виновника ДТП. Правоохранители просят свидетелей ДТП сообщить любую информацию, которая может помочь следствию, по телефонам 707-35-00 либо 102.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Волчанском районе - около 17-15 в селе Лиман 31-летний водительавтомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и допустил наезд на 65-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом ушибленая рана головы, перелом ноги.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.