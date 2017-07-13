Разыскивается водитель, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП

Авария произошла накануне в 17-25 - в районе пересечения улиц 12 Апреля и Франтишека Крала неустановленный автомобиль сбил вышедшего на дорогу 6-летнего мальчика. Машина с места аварии скрылась, ребенок был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. сотрясением и ушибами тела.

Как сообщили в УПД ГУНП Харьковской области, по предварительно информации автомобиль двигался от Луи Пастера в направлении проспекта Александровского. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения машины и и водителя. Всех, кто располагает данными, которые можгут помочь в поиске сбежавшего с места аварии водителя, правоохранители просят обращаться по телефонам 102, 707-35-00 или же сообщить информацию любым удобным способом.

Еще в двух ДТП также пострадали пешеходы. В 21-25 на пересечении улицы Ахсарова с проспектом Науки ВАЗ 2114 сбил 75-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована с переломом бедра и ушибами.

В 14-45 на перектестке Танкопия-Льва Ландау водитель автомобиля ЗАЗ Славута допустил наезд на 26-летнего мужчину - у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.