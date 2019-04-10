Реанимационная бригада медиков, прибывшая на вызов, вместе с пациенткой застряла в лифте

В Харькове при госпитализации женщины, находившейся в состоянии клинической смерти, медики, прибывшие на вызов, застряли вместе с ней в лифте.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По их информации, вызов к 31-летней пациентке по поводу ее состояния в клинической смерти поступил в 16:08. На место вызова прибыла реанимационная бригада. Госпитализировав больную, медики застряли в лифте.

Через 20 минут на место прибыли спасатели аварийной службы лифта, освободив бригаду и больную.

Пациентку госпитализировали в реанимационное отделение 13-й городской больницы.