Ребенок попал под снежный завал в овраге - ЧП в Золочевском районе

02 марта 2018 г. 18:10
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Сегодня около 13-30 в дежурную часть ГСЧС поступило сообщение о том, что в селе Ивашки Золочевского района под снежный завал попала 12-летняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, девочка с подругой гуляли возле оврага. Одна из школьниц наступила на край обрыва высотой 20 метров, снежная шапка обвалилась и ребенок вместе с тоннами снега оказалась внизу. 

На место ЧП было направлено спасательное подразделение ГСЧС. Местные жители уже начали поиски ребенка. Через несколько минут спасатели нашли девочку без признаков дыхания под двухметровым слоем снега. Сотрудники ГСЧС провели реанимационные мероприятия и за две минуты дыхание возобновилось. После этого ребенка передали медикам. 

Видео: 

Золочівський район: рятувальники дістали з-під снігового завалу 12-річну дівчинку

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