Рецидивист едва не убил родную бабушку

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, инцидент произошел 15 августа около 15:20 в квартире по месту жительства семьи по улице Электровозной.

Злоумышленник в ходе ссоры избил 76-летнюю бабушку и ударил ее кухонным ножом в шею. Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии доставили в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Вещественные доказательства изъяты.

29-летний злоумышленник оказался родным внуком потерпевшей. Ранее мужчина уже был судим.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство согласно уголовному кодексу Украины.Он задержан в в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.