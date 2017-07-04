Рецидивист, избивший пенсионера и полицейского, сядет в тюрьму

Накануне по требованию Красноградского отдела Первомайского местной прокуратуры суд признал виновным 29-летнего мужчину в разбое, препятствовании работнику правоохранительного органа выполнять служебные обязанности и умышленное причинение ему телесных повреждений (ч. 1 ст. 187, ч. 2.ст. 343 и ч . ст. 345 УК Украины). Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Говоруха, подозреваемому, ранее судимого за грабежи и другие преступления, назначено 3 года и 6 месяцев лишения свободы.



Зимой текущего года на железнодорожном вокзале злоумышленник вышел из поезда. Ему встретился прохожий пожилого возраста, который поинтересовался, откуда пришел поезд. В ответ разбойник достал нож и шило, и потребовал денег. Затем сбил с ног 72-летнего мужчину, отобрав у него мобильный телефон.

Девушка, ставшая свидетелем разбоя, вызвала полицию. Злоумышленника доставили в райотдел. Там он стал оказывать сопротивление правоохранителям, сорвал со следователя погоны.



На данный момент приговор суда вступил в силу.