Рецидивист, избивший пенсионера и полицейского, сядет в тюрьму

04 июля 2017 г. 11:14
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 Накануне по требованию Красноградского отдела Первомайского местной прокуратуры суд признал виновным 29-летнего мужчину в разбое, препятствовании работнику правоохранительного органа выполнять служебные обязанности и умышленное причинение ему телесных повреждений (ч. 1 ст. 187, ч. 2.ст. 343 и ч . ст. 345 УК Украины). Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Говоруха, подозреваемому, ранее судимого за грабежи и другие преступления, назначено 3 года и 6 месяцев лишения свободы.
 
Зимой текущего года на железнодорожном вокзале злоумышленник вышел из поезда. Ему встретился прохожий пожилого возраста, который поинтересовался, откуда пришел поезд. В ответ разбойник достал нож и шило, и потребовал денег. Затем сбил с ног 72-летнего мужчину, отобрав у него мобильный телефон.

Девушка, ставшая свидетелем разбоя, вызвала полицию. Злоумышленника доставили в райотдел. Там он стал оказывать сопротивление правоохранителям, сорвал со следователя погоны.
 
На данный момент приговор суда вступил в силу.

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