Рецидивист-педофил проведет за решеткой 14 с половиной лет

Дергачевский районный суд области вынес приговор 45-летнему рецидивисту-извращенцу за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, а также еще ряд тяжких преступлений.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале прошлого года в одном из сел Дергачевского района нетрезвый мужчина схватил на детской площадке 9-летнего мальчика, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть в сторону лесополосы.

К счастью, отец ребенка увидел это и сразу бросился на помощь. Он освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицию.

Во время проверки на причастность злоумышленника к другим преступлениям установлено, что 4 днями ранее в соседнем селе рецидивист обидел мальчика 2005 года рождения. Мужчина увидел ребенка вечером вблизи железной дороги. Парень гулял с друзьями и немного отстал от компании.

Нападавший схватил ребенка и, угрожая физической расправой, потянул до посадки, расположенной неподалеку. Мальчик пытался вырваться и звал на помощь, но насильник закрыл ребенку рот. Затянув жертву в лесополосу, извращенец, применяя физическую силу, изнасиловал мальчика.

После этого изверг сбежал, потому что услышал, что к месту происшествия кто-то идет. Оказалось, что это товарищи искали своего пропавшего друга.

Мужчина уже имел судимости за аналогичные преступления - в 1998 и 2006 годах - и только в октябре 2017 освободился из мест лишения свободы.

Это уже не первый судебный приговор по этому делу. В июле прошлого года Дергачевский райсуд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы. Прокуратура не согласилась с такой позицией и обжаловала приговор.

Харьковский апелляционный суд признал обоснованными доводы апелляционной жалобы о несоответствии назначенного наказания тяжести уголовного преступления и назначил новое рассмотрение в производстве. В итоге злоумышленнику присудили 14,5 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.