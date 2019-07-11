Рецидивист-педофил взял в плен девушку и изнасиловал

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11 июля 2019 г. 17:36
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ранее судимого 54-летнего злоумышленника разоблачили сотрудники Первомайского отдела полиции.

9 июля в полицию обратилась 19-летняя жительница города Первомайский. Она сообщила, что в течение суток неизвестный мужчина удерживал ее в доме и изнасиловал.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции, криминалист и судебно-медицинский эксперт. По словам девушки стало известно, что мужчина удерживал ее в доме в селе Сиваш. В каком именно помещении она находилась, девушка не смогла объяснить, ведь злоумышленник завязывал ей глаза тряпкой.

Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд мероприятий и установили похожего по описанию девушки мужчину. Потерпевшая узнала злоумышленника. Им оказался 54-летний житель села. Ранее мужчина неоднократно был судим за изнасилование несовершеннолетних.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства: веревку, которой мужчина связывал руки и ноги девушки, самодельный нож, которым он девушке нанес порез ладони, и другие вещественные доказательства преступления. Изъятое направлено на исследование.

Следователем Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.

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