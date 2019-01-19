Рецидивист с отверткой ограбил женщину средь бела дня

19 января 2019 г. 17:42
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ЧП произошло 19 января около 8:30 по переулку Затоковскому.

Как сообщили в пресс-службе полиции, неизвестный мужчина, угрожая отверткой 27-летней харьковчанке, завладел ее сумкой, кошельком и мобильным телефоном.

Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый за имущественные преступления уроженец города Сумы. Он задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении разбоя.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.  Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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