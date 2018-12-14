Рецидивист украл сумку с деньгами у пассажирки поезда

Как рассказали в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области, инцидент произошел в конце октября. В полицию обратилась 22-летняя жительница Змиевского района, которая рассказала, что в электропоезде сообщением «Харьков-Лозовая-Гавриловка» неизвестный вырвал у нее сумку, в которой находился мобильный телефон, документы, банковская карта, кошелек с деньгами в сумме полторы тысячи гривен и личные вещи.

Полицейские выяснили, что девушка пыталась вернуть свои вещи, но злоумышленник толкнул ее на пол в тамбуре поезда и выбежал на железнодорожной остановке «Артемовка».

Правоохранители разыскали злоумышленника - им оказался безработный, ранее судимый за имущественные преступления 39-летний житель Мерефы.

Открыто уголовное дело по трем статьям УК Украины - "грабеж", "кража" и "похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждением".