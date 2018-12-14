Рецидивист украл сумку с деньгами у пассажирки поезда

14 декабря 2018 г. 8:33
75 просмотров

Как рассказали в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области, инцидент произошел в конце октября. В полицию обратилась 22-летняя жительница Змиевского района, которая рассказала, что в электропоезде сообщением «Харьков-Лозовая-Гавриловка» неизвестный вырвал у нее сумку, в которой находился мобильный телефон, документы, банковская карта, кошелек с деньгами в сумме полторы тысячи гривен и личные вещи.

Полицейские выяснили, что девушка пыталась вернуть свои вещи, но злоумышленник толкнул ее на пол в тамбуре поезда и выбежал на железнодорожной остановке «Артемовка».
 
Правоохранители разыскали злоумышленника - им оказался безработный, ранее судимый за имущественные преступления 39-летний житель Мерефы. 
 
Открыто уголовное дело по трем статьям УК Украины - "грабеж", "кража" и "похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждением".
 
12 декабря мужчине вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.