Рекорд дня - харьковский водитель выпил в 17 раз больше нормы

Рекорд зафиксировали харьковские патрульные - сегодня днем в полицию поступила информация о том, что на улице Ньютона-129 был замечен ВАЗ 2108, которым управлял нетрезвый мужчина.

Свидетели утверждали, что водитель "восьмерки" во время движения создает аварийные ситуации. Прибывшие по указанному адресу полицейские предложили водителю автомобиля ВАЗ пройти тест на алкоголь.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, драгер показал результат 3.48 промилле алкоголя в крови, что в 17 раз превышает допустимую норму.

На водителя ВАЗ 2108 был составлен протокол по ст.130 КУоАП.

Всего во время дневной смены харьковские патрульные выявили пять водителей с признаками алкогольного опьянения.