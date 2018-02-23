Ремонтные работы на улице Шатиловской. Когда у местных жителей дома станет тепло?

23 февраля 2018 г. 19:12
Автор: Светлана Еченина
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Сегодня во второй половине дня почти во всех жилых домах Киевского и Шевченковского районов, которые остались без отопления из-за аварии на магистрали большого диаметра, начало теплеть.

Утром аварийным бригадам удалось ликвидировать дефект старой трубы.

Правда, для этого специалистам пришлось работать всю ночь.

Сначала откачали кипяток, так как из-за высокой температуры невозможно было добраться до коллектора, а затем уже нашли место прорыва трубы.

Из-за этой аварии почти сутки без тепла провели 310 жилых домов, более двух десятков учебных заведений и несколько медицинских учреждений.

Но уже сейчас все объекты были подключены, говорит вице-мэр Игорь Терехов

Игорь Терехов, вице-мэр

На сегодняшнюю минуту  подключена вся социальная сфера - это больницы, это детские садики, это школы. Кроме того, порядка 60 процентов жилого фонда Шевченковского района уже полностью подключено, выходят на проектный режим. Что касается Киевского района, он по последовательности у нас чуть дальше, чуть позже запускался. Там порядка 40 процентов жилого фонда уже подключено к системе теплоснабжения.

Также, пообещал Терехов, до полуночи будут подключены все дома.

Местные жители, в свою очередь, надеются, что именно так оно и будет. Потому что каждый теперь согревается как может.

Вадима, например, греют домашние любимцы

Вадим Свашенко, местный житель

Батареи с вечера холодные, но дом еще не остыл. Дома еще… у нас северные собаки, они нас греют. Но надеемся, что вопрос скоро решится. Батареи холодные, но ничего страшного.

В 27-ой больнице сегодня ночью также было прохладно, рассказывают пациенты.

Кто прятался под одеялами, а кто согревался горячими напитками

Пациент

   Давали одеяла ще нам додатково. Так що, якось зігрівалися чаем

Уже с понедельника дети продолжат обучение по обычному графику.

А сейчас - главная задача, стоящая перед коммунальщиками - это следить, чтобы системы не были завоздушена, и вмешиваться в случае необходимости.

 

 

 

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