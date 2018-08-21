Решение устроить стрельбу в горсовете было спонтанным - Бех

21 августа 2018 г. 10:49
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Накануне правоохранители выдвинули три версии того, что произошло в стенах Харьковского городского совета в ночь на понедельник. Так, полицейские думали, что нападение на мэрию могло произойти из-за личной неприязни к чиновникам или охранникам, хулиганских побуждений или с целью привлечения внимания к своей персоне. Как рассказал на брифинге начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, умысел устроить стрельбу в городском совете возник спонтанно. Перед расстрелом здания и ранением охранника стрелок устроил стрельбу в собственном доме – застрелил супругу Наталью, выпустив в нее 5 пуль. Дальше злоумышленник взял с собой оружие и пешком отправился в центр. Дойдя до здания горсовета, достал пистолет и начал стрелять. Было ли у мужчины разрешения на ношение оружия, неизвестно. Напомним, по данным полиции стрелок был пьян. 

 

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