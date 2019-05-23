Решил покататься: мужчина угнал автомобиль и въехал в забор

Правоохранители задержали мужчину, который угнал автомобиль у жителя Харьковщины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 мая в полицию обратился 53-летний житель поселка Васищево и рассказал, что кто-то завладел его автомобилем «Москвич», который стоял на улице.

Пполицейские задержали злоумышленника, угнавшего автомобиль.

Им оказался 22-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Транспортное средство правоохранители обнаружили на соседней улице.

Как выяснилось, злоумышленник увидел автомобиль, который был не закрыт, а в замке зажигания авто находились ключи.

Воспользовавшись случаем, злоумышленник решил покататься на чужом транспорте, но не справился с управлением и въехал в забор.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Задержанному вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.