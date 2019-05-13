Ревнивая харьковчанка в ресторане пыталась убить соперницу

13 мая 2019 г. 19:50
1 просмотр

11 мая около 10:30 в ресторане быстрого питания на проспекте Московском в Харькове 25-летняя харьковчанка ударила ножом 33-летнюю женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили полицейские, между женщинами произошла ссора на почве ревности. 

В ходе конфликта молодая злоумышленница несколько раз ударила соперницу ножом в область живота. 

В настоящее время женщина находится в больнице, его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Злоумышленницу правоохранители задержали.

Следователями Московского отдела полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанной харьковчанке сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.