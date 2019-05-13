Ревнивая харьковчанка в ресторане пыталась убить соперницу

11 мая около 10:30 в ресторане быстрого питания на проспекте Московском в Харькове 25-летняя харьковчанка ударила ножом 33-летнюю женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили полицейские, между женщинами произошла ссора на почве ревности.

В ходе конфликта молодая злоумышленница несколько раз ударила соперницу ножом в область живота.

В настоящее время женщина находится в больнице, его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Злоумышленницу правоохранители задержали.

Следователями Московского отдела полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной харьковчанке сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.