Ревнивица 7 лет проведет в тюрьме за убийство сожителя

20 декабря 2018 г. 13:19
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Первомайский райсуд области признал 55-летнюю женщину виновной в нанесении тяжких телесных повреждений сожителю, которые привели к его гибели. 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

Так, трагедия произошла в августе этого года в с. Ржавчик Сахновщинского района. Женщина вместе с сожителем выпивали в гостях у знакомого. За рюмкой нетрезвая женщина приревновала сожителя к односельчанке. В результате она схватила со стола полторалитровую банку и ударила ею мужчину по голове.

Однако, даже сильное кровотечение не заставило присутствующих на застолье вызвать пострадавшему скорую. К медикам мужчина обратился только через три дня, когда состояние очень ухудшилось. Но спасти его не удалось.

По данным экспертизы, потерпевший скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Ревнивицу приговорили к 7 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, потому что идет время на апелляционное обжалование.

 

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