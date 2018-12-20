Ревнивица 7 лет проведет в тюрьме за убийство сожителя

Первомайский райсуд области признал 55-летнюю женщину виновной в нанесении тяжких телесных повреждений сожителю, которые привели к его гибели.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, трагедия произошла в августе этого года в с. Ржавчик Сахновщинского района. Женщина вместе с сожителем выпивали в гостях у знакомого. За рюмкой нетрезвая женщина приревновала сожителя к односельчанке. В результате она схватила со стола полторалитровую банку и ударила ею мужчину по голове.

Однако, даже сильное кровотечение не заставило присутствующих на застолье вызвать пострадавшему скорую. К медикам мужчина обратился только через три дня, когда состояние очень ухудшилось. Но спасти его не удалось.

По данным экспертизы, потерпевший скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Ревнивицу приговорили к 7 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, потому что идет время на апелляционное обжалование.