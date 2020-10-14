Рейдерский захват агрофирмы на Харьковщине: преступникам грозит до 10 лет тюрьмы

Завершено досудебное расследование по факту попытки рейдерского захвата агрофирмы в Валковском районе.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, члены организованной группы в составе пяти человек пытались захватить частное сельхозпредприятие в селе Большая Губщина с помощью использования поддельных нотариально заверенных документов и привлечения 46 человек для осуществления физического насилия.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей предупреждено нанесение материального ущерба на сумму более 128 млн гривен, а законные владельцы предприятия восстановлены в своих правах.

Обвинительные акты относительно 50 человек направлены в суд. Правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.