Режиссер “Дау” заявил, что не проводил опытов над детьми из харьковского приюта

Российский режиссер Илья Хржановский, которого обвиняют в возможном жестоком обращении с детьми во время съемок фильма «Дау» в Харькове, заявил, что никаких опытов над детьми не проводили, а их плач – естественная реакция на окружающий мир. Об этом он заявил в интервью в программе «Осторожно, Собчак».

«Над ними ничего не делали, никаких опытов. Со всеми этими младенцами находились медсестры и нянечки – это видно в кадре. Когда младенцы плакали, когда их, там, переодевали, что в принципе свойственно, как мы с тобой знаем, как родители младенцев. Да? И плач этот не означает выражение боли, а просто реакцию на мир», - сказал режиссер.

Он подтвердил, что дети, задействованные в съемках, действительно сироты из соцучреждения.

«Это были младенцы из детского дома. Это были младенцы, от которых отказались родители. И мне было важно как раз показать этих младенцев, разных, в том числе младенцев, которые не были абсолютно здоровы. Но это опять-таки согласовано с врачами, со всякими учреждениями. Но мне было важно показать вот эту хрупкость человека, из которого непонятно что может вырасти», - сказал Хржановский.

От отметил, что не думал, что его могут обвинить в жестоком обращении или просто неэтичности, но считает, что ничего не нарушил, потому что все происходило «в легальном поле».

Как сообщалось ранее, харьковская прокуратура 22 апреля по фактам публикаций в сети начала два уголовных производства – по статьям «пытки» и «изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия» (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Отметим, что российский режиссер Илья Хржановский в конце 2019 года стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» в Киеве.

Над фильмом «Дау», который и до скандала был известен благодаря длительному и необычному процессу съемок и откровенным сценам и сценам насилия, группа работала в общем около 15 лет (5 лет в Украине и 8 в Лондоне - постпродакшн). Основные съемки прошли в Харькове в 2008-2011 гг. - на территории бывшего бассейна «Динамо» был построен «Московский секретный НИИ». По подтверждению самого Хржановского, в течение нескольких лет люди жили в декорациях по правилам советского времени периода 1938 - 1968 гг. - с «партийной организацией» и даже «тюрьмой».