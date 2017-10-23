Результаты следственного эксперимента есть, допрошено 18 человек. В полиции и прокуратуре рассказали о расследовании резонансного ДТП на Сумской

На судебном заседании об избрании меры пресечении для участницы кровавого ДТП на Сумской, девушки-водителя «Лексуса», следователи и прокуроры подчеркнули, что одна из проведенных экспертиз показала наличие в организме Елены Зайцевой опиатов. В суде этот факт не учитывали из-за отсутствия ссылок на него в поданном ходатайстве об оглашении подозрения. Но это может стать отягчающим обстоятельством в деле. Подчеркивают правоохранители, тем более, что образцы биологического материала были отобраны в течение часа после ДТП.

Сергей Чиж, нач. следственного управления ГУНП в Хар. обл.:

Ми, слідство, вже встановили факт, що в неї в крові було в організмі наркотичні засоби і однозначно готуємо проект підозри змінений, про те що ми оголошуємо підозру і вказуємо водій, зокрема, Зайцева знаходилась у стані наркотичного сп'яніння.

Олег Бех, начальник ГУ НП у Хар. обл.:

Указанный факт лишь отягчает ответственность того лица, которое управляло этим транспортным средством. И переквалификации статьи не будет, часть 3, 286 статьи, так и остается. Единственное, что будет уточнена підозра относительно фигуранта, где также будут отображены и иные данные, которые получены в ходе расследования.

Правоохранители уточняют и то, каким образом получили водительское удостоверение Елена Зайцева, в частности, проводят проверку возможных нарушений во время выдачи прав. Также следователи продолжают изучать существующие видео с камер наблюдения и ждут результатов автотехнической экспертизы. После выводов по всем проведенным экспертизам, говорят в полиции, можно будет точно определить роль еще одного участника аварии на улице Сумской – водителя автомобиля «Фольксваген Туарег».

Олег Бех, начальник ГУ НП у Хар. обл.:

Сегодня следователями также продолжается изучаться роль каждого из участников этого события и, безусловно, если будут достаточные данные, здесь будет приниматься уже решение о статусе того или иного лица в этом деле. Никто не будет никого покрывать, все расследование будет проведено максимально объективно и в короткие сроки.

В прокуратуре предоставляют новую информацию о расследовании жуткой аварии – назначено больше десятка экспертиз, задействовано 16 следователей и 7 прокуроров. Елена Зайцева, которая находилась за рулем «Лексуса», отказалась давать показания, в то же время водитель «Фольксвагена Туарега» уже допрошен и сотрудничает со следствием. В данный момент водитель «Фольксвагена Туарега» находится в статусе свидетеля, никакой информации о смене статуса ни адвокату, ни самому водителю – Геннадию Дронову не сообщали. Защитник Дронова, Сергей Перепелица утверждает, его клиент не скрывается, он под присмотром врачей, страдает от головной боли, однако диагноз медики до сих пор не установили. После того, как будет установлена степень телесных повреждений, адвокат Дронова надеется, что статус его подзащитного изменится со свидетеля на потерпевшего. Также Перепелица говорит, что в больнице его охраняют полицейские.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова:

Ми не прохали про охорону. Розцінювати це якийсь тиск, або вплив, можливо але не будемо когось звинувачувати, нам не повідомляється, хто це і для чого. - Можливо його стережуть? - Але ми не збираємось кудись тікати, адже така можливість вже була. На перехресті машин не було тому він почав рухатися, на зелене світло і зненацька з'явилась інша машина. Він не міг навіть передбачити, що на такій швидкості вилетить автомобіль.

Экспертные исследования по ДТП продолжаются в среднем два месяца, подчеркивают в прокуратуре, но учитывая общественный резонанс, следователи пообещали ускориться и сроки по крайней мере, в половину.

Вита Дубовик, прес-секретарь прокурора Харьковской области:

Допитано вісімнадцять осіб, з них лише двоє – потерпілі, на даний час нам ще не з усіма дозволяють лікарі спілкуватися, ми сподіваємося, що найближчий тиждень нам можливо вдасться поспілкуватися з іншими потерпілими. Було проведено слідчий експеримент на місці ДТП, встановлено механізм зіткнення автомобілів, як рухався Лексус, швидкість і тд.

Результаты следственного эксперимента в прокуратуре есть, но по словам пресс-секретаря Виты Дубовик – разглашать их полностью пока нельзя. Кроме того, в данный момент установлены личности всех пострадавших и погибших. Почти полный список в полиции опубликовали меньше чем через сутки после трагедии. Дополнительные вопросы у правоохранителей вызвала личность одной погибшей женщины, которую сначала идентифицировали как Елену Усманову, которая в момент страшной аварии разговаривала с дочерью по телефону. Вскоре, сын Умаевой, который прибыл в Харьков на опознание подтвердил информацию о том, что одна из 5 погибших в ДТП – его мать.