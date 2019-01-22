«Родился в рубашке». Машину разорвало пополам, а водитель выжил

Николай оказался на больничной койке после ДТП. Тогда его автомобиль буквально разорвало пополам, а он сам пришел в себя, лежа на тротуаре. Авария случилась перед Новым годом, 30 декабря. Тогда, в восемь вечера, дорогу на проспекте Гагарина не поделили Дэу Нубира и автомобиль Лексус

Николай Корнев, пострадавший

Поворачиваю голову направо, вижу, как никого нет. И вот буквально голову влево отворачиваю и секунды не проходит , и после этого происходит удар и вот какие-то пять минут после этого я, практически, не помню. Я помню потом, что я лежу на асфальте, я думал, что я вылетел с машины. Потом, как оказалось, свидетели, которые там были на этом перекрестке, – они меня вытащили с машины

В тот вечер, вспоминает жена Николая, Екатерина, ее муж недолго был в больнице - на адреналине не слишком обратил внимание на травмы. И спешил домой, ведь там двое маленьких детей. А уже через два дня нога начала опухать, появилась гематома, пришлось возвращаться обратно в больницу. После госпитализации стало понятно, что вследствие сильного удара на правой ноге образовался тромбоз вен, рассказывает женщина.

Екатерина Корнева, жена пострадавшего

Неужели у нас люди, которые садятся за руль хорошего внедорожника, они могут перелетать как-то через все законы, давить людей, как клопов и разбивать их имущество. Просто у нас это была машина, мы ее недавно купили, и муж, собственно, зарабатывал на этой машине деньги, кормил нас – у нас двое малолетних детей

С Корневыми связался адвокат водителя Лексуса и предложил признать обоюдную вину, мол, есть доказательства того, что Николай нарушил правила дорожного движения. И посоветовал не забывать о том, что у Лексуса также есть повреждения

Виталий Слинько, защитник водителя Лексус

Мы обладаем объективными данными, что водитель автомобиля Деу непосредственно перед возникновением ДТП выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток, а также стал совершать маневр разворота в месте, где такой маневр не разрешен, что лежит прямой причиной связи возникновения ДТП

Сейчас Николай Корнев продолжает лечиться амбулаторно, работать не сможет еще почти два месяца, рассказала его жена.

В полиции, в свою очередь, сообщили, что информация об этом ДТП в ЕРДР не вносилась за отсутствием состава уголовного преступления. В настоящее время проводится досудебная проверка материалов ДТП в рамках административного производства. Затем собранные данные будут направлены в районный суд для принятия решения.