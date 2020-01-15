Родственник в беде: мошенник выманил деньги у доверчивой пенсионерки

15 января 2020 г. 17:39
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Как сообщили в коммуникационном отделе патрульной полиции Харьковской области, около полудня 14 января обеспокоенная женщина сообщила на линию "102" о том, что ее матери звонят неизвестные и требуют немалую сумму денег. 

Немедленно прибыв по указанному адресу, патрульные заметили мужчину, который быстро шел из подъезда дома, его остановили.

Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал и пытался избежать диалога с полицейскими, однако его попросили остаться на месте до установления обстоятельств.

Между тем один из патрульных поднялся в квартиру, указанную в сообщении.

На пороге его встретила пожилая женщина, которая сообщила, что передала 200 долларов США и 1500 гривен мужчине, который представился врачом.

Он сказал, что деньги нужны для лечения тяжелобольного родственника женщины, который попал в ДТП.

Также пострадала сообщила, как выглядел вероятный злоумышленник.

Мужчина по описанию был похож на гражданина, которого патрульные встретили в подъезде.

Во время общения и проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у гражданина указанную сумму средств и листы бумаги с текстом, который он, вероятно, использовал для мошеннических действий.

Для установления всех обстоятельств и проведении соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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