Роковая прогулка: в одном из харьковских дворов отравились две домашние собаки

Рита до недавнего времени была счастливой владелицей терьера, которого ласково звала Мишей. Женщина до сих пор не может поверить, что обычная прогулка могла стать роковой для ее любимца.

Рита, владелица собаки:

Ну, за своим Мишкой я ездила в Киев, мы выбирали его по фотографии, мы ждали месяц, когда он родился. Привезли вот таким комочком, очень много времени проводили. Выставки, прогулки, столько радости и эмоций дарил мне, маме, ребенку.

Все было как всегда, она с Михой и еще одной собачкой - Прошей, вышли на прогулку. Ходили привычным маршрутом: возле дома и на площадке для выгула собак. Во время прогулки все было хорошо, животные, как всегда бегали и играли, но по возвращении домой им стало плохо. Хозяева сразу вызвали ветврача, который после осмотра сообщил - собаки отравились. Женщина предполагает, что яд, скорее всего, был в траве, а собаки случайно его нашли. Кто его разбросал - неизвестно. Но соседи видели, что незадолго до трагедии, возле дома ходили неизвестные люди и что-то высматривали. За жизнь собак боролись до последнего, но с каждым днем ​​их состояние ухудшалось.

Рита, владелица собаки:

Собаки не ели, не пили, ничего самостоятельно, они были постоянно на уколах, капельницах по 13 часов в сутки, собаки лежали под капельницами. Делали все, что могли одного не стало 10 дней назад, а второго пришлось вчера усыпить, потому что он потерял зрение и слух.

Сейчас Рита планирует обратиться в полицию и написать заявление, ведь она признается, что после всех событий начала волноваться за детей, которые играют возле дома.

Рита, владелица собаки:

Страшнее всего, что и дети здесь гуляют. Мой ребенок лично, я мама, здесь играет в мяч с теми же собаками. Они тоже берут все с земли, они какую-то травку собирают, какие-то палочки собирают, тянут руки в рот маленькие дети.

Представитель зоозащитной организации "Вместе", рассказывает, что в городе периодически раскидывают яд возле домов и уничтожают бездомных животных, но через такие действия, в зоне риска оказываются и домашние любимцы. А вот человеку, который травит хвостатых, может грозить уголовная ответственность и лишение свободы до трех лет.

Елена, глава зоозащитной организации "Вместе":

Все, що стосується жорстокості до тварин по багатьох кодексах - це кримінальний 292 стаття, це кодекс адміністративних порушень, цивільний кодекс України, вони всі мають статті , по яких притягуються до відповідальності ті хто робить злочини проти тварин.

Елена, отмечает, что в подобной ситуации, животное спасти можно, но важно вовремя ему оказать помощь.