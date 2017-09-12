Россия начала военные учения возле украинской границы

12 сентября 2017 г. 12:25
Источник: Корреспондент
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В учениях принимает участие около 700 военнослужащих.

Военнослужащие 49-й общевойсковой российской армии на Кубани начали командно-штабные учения на местности. Об этом во вторник сообщил начальник пресс-службы округа Вадима Астафьева.

Отмечается, что в учениях принимает участие около 700 военнослужащих, задействованы свыше 200 единиц боевой техники.

"Около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность и совершили марши общей протяженностью свыше 700 километров в район сосредоточения, в ходе которого отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности", –сказал он.

По словам Астафьева, учения проводятся в Краснодарском, Ставропольском крае и Адыгее. 

 

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