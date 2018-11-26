"Россия, стоп машина". Генконсульство РФ в Харькове забросали яйцами и файерами

Свободу українським морякам! Свободу українським морякам!

Акция протеста из-за событий в Керченском проливе начинается в 10 утра. Возле Генконсульства Российской Федерации собираются около полусотни активистов с плакатами "Россия, стоп машина" и "Освободить военнопленных". Среди основных требований - закрыть представительство России в Харькове и разорвать дипломатические отношения.

Сергей, активист:

Чому я тут? Тому що я вважаю за потрібне висловити свою думку, що Росія проводить протиправні дії проти України, продовжує їх проводити. Вона підвищує ставки і це не є нормально у 21-му сторіччі. Звільнення полонених, припинення блокування азовських суден у Азовському морі і в Керченській протоці. Власне, і взагалі Російська Федерація повинна прибратися з території України.

Мила, активистка:

5 років у нас невизнана війна. На разі я вважаю, що вже час розірвати з ними дипломатичні відносини і ми вимагаємо звільнити наших військовополонених, у нас багато поранених. Ось такі вимоги на даний момент.

Константин Немичев, активист:

Наші вимоги є для того, щоб люди бачили, що Харків - це Україна, що ми проти РФ, щоб бачив це весь світ і ми вимагаємо від консульства РФ, щоб відпустили наших воєннополонених.

Участники акции против российской агрессии в Харькове смастерили бумажные кораблики в знак поддержки захваченных украинских моряков и положили их возле здания Генконсульства. Вскоре пикетирующие палят файеры и российский "триколор". Из-за файеров, которые полетели в сторону консульства начинает пылать дерево во дворе, однако огонь распространиться на здание не успевает - пожар гасят сотрудники ГСЧС. Через несколько минут пикетирующие забросали представительство яйцами. Во время акции протеста движение по улице Максимиллиановской, где находится здание Генконсульства, было перекрыто. На месте дежурили несколько десятков полицейских, также нацгвардейцы и пожарные. По факту событий возле Генконсульства РФ открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". 1 человек задержан и доставлен в отдел полиции, в отношении мужчины составлен админпротокол по статье "Мелкое хулиганство".