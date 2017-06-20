Россия ввела временную норму об обязательной регистрации иностранцев

20 июня 2017 г. 16:23
Источник: УНИАН
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На учет будут ставить иностранцев, прибывающих в Казань, Москву, Санкт-Петербург и Сочи во время футбольного Кубка конфедераций.

Российская Федерация ввела с 1 июня по 12 июля временную норму об обязательной регистрации иностранцев.

"Российская Федерация ввела обязательную норму о постановке на учет иностранцев, прибывающих на территорию городов Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 года в ходе проведения (футбольного) Кубка конфедераций-2017, в течение суток с момента их прибытия", - говорится в сообщении.

"Эта норма будет действовать также при проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018", - заявляют украинские дипломаты.

"Таким образом, граждане Украины, планирующие поездки в Российскую Федерацию в указанный период 2017 года, и с 25 мая по 25 июля 2018 года - в города Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, должны зарегистрироваться в течение суток по месту прибытия в соответствующих территориальных органах Министерства внутренних дел РФ", - отметили в МИД.

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