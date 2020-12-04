Россия заявила о перестрелке на границе с Украиной

04 декабря 2020 г. 12:30
Источник: Украинская правда
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Федеральная служба безопасности России заявила, что на границе с Украиной произошла перестрелка.

Об этом пишет российское издание "РИА Новости".

Сообщается, что с территории Украины три человека пытались перейти границу России на участке пограничного управления ФСБ России Белгородской и Воронежской областей.

В российском ведомстве заявили, что во время перестрелки один человек погиб, двое скрылись. Они якобы вернулись на территорию Украины.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в комментарии "УП", что украинская сторона пока не может подтвердить или опровергнуть сообщение о перестрелке на границе с РФ.

Сейчас информация уточняется.

 

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