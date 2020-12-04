Россия заявила о перестрелке на границе с Украиной

Федеральная служба безопасности России заявила, что на границе с Украиной произошла перестрелка.
Об этом пишет российское издание "РИА Новости".
Сообщается, что с территории Украины три человека пытались перейти границу России на участке пограничного управления ФСБ России Белгородской и Воронежской областей.
В российском ведомстве заявили, что во время перестрелки один человек погиб, двое скрылись. Они якобы вернулись на территорию Украины.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в комментарии "УП", что украинская сторона пока не может подтвердить или опровергнуть сообщение о перестрелке на границе с РФ.
Сейчас информация уточняется.