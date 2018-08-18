Российские пограничники избили украинца при попытке въезда в Россию - информация ГПСУ

Сегодня утром поездом сообщения "Москва-Харьков" в пункт контроля Харьков-пассажирский прибыл гражданин Украины, избитый российскими пограничниками.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального Управления ГПСУ, накануне вечером 41-летний мужчина выехал в РФ поездом "Кривой Рог-Москва". По словам мужчины во время прохождения погранконтроля в российском пункте пропуска Долбино он предоставил пограничникам все необходимые для пересечения границы документы, но росскийский пограничный наряд отказался пропускать его через границу. Не поясняя причину отказа, двое российских пограничников и один человек в штатском силой вывели мужчину из вагона.

Во время высадки из поезда правоохранители РФ безосновательно применили в отношении гражданина Украины метоы физического воздействия, в результате чего мужчина получил телесные повреждения. Чтобы скрыть избиение, российские пограничники удалили все видеофайлы с телефона пострадавшего, пытавшегося зафиксировать противоправные действия.

После прибытия пострадавшего на территорию Украины, сотрудники Госпогранслужбы вызвали "скорую" и мужчине была оказана медпомощь.

В настоящий момент в Холодногорский ОП направлено сообщение для внесения информации в ЕРДР по ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Кроме того, Госпогранслужбой направлено письмо в пограничное ведомство РФ с требованием предоставить информацию касательно задержания и возвращения гражданина Украины и дать оценку действиям российских пограничников.

Как сообщает пресс-служба Восточного отделения ГПСУ, в последнее время участились безосновательные и провокационные случаи задержания граждан Украины российскими пограничникам. Госпогран служба и в дальнейшем намерена реагировать на каждый случай неправомерных действий в отношении украинских граждан со стороны РФ и просит немедленно сообщать о подобных фактах сотрудникам погранслужбы.