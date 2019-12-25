Российские самолеты сбросили бомбы на школу в Сирии: погибли дети

25 декабря 2019 г. 15:27
Источник: Обозреватель.ua
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На северо-западе Сирии в результате авиаудара российских военных погибли 10 человек, из них 6 – дети.

Атака произошла во вторник, 24 декабря. Об этом со ссылкой на данные "Сирийской обсерватории по правам человека" сообщает "Радио Свобода".

По данным мониторинговой группы, авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб, где находились внутри перемещенные лица.

Отмечается, что сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб, начав операцию по массовому выходу мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.

В Идлибе проживает около 3 миллионов мирных жителей. В ООН заявили, что более половины гражданских покинули территорию из-за постоянных авиаударов и эскалацию боевых действий в этом районе.

Ранее, 2 декабря, в результате авиаударов сирийской и российской авиации в Сирии были убиты по меньшей мере 30 гражданских лиц.

 

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