Российским фильмом со сценами насилия над детьми из харьковского приюта заинтересовалась полиция
22 апреля 2020 г. 17:14
Информация об участии малолетних в съемках фильма с элементами насильственных действий была размещена в сети Интернет.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, по выявленным публикациям прокуратурой Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями указанных статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время материалы уголовного производства передано следователям СУ ГУНП в Харьковской области для проведения дальнейшего досудебного расследования. Проводятся первоочередные следственные действия.
Как сообщалось ранее, детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в полицию с требованием расследовать использование младенцев из украинских детских домов в съемках фильма "Дау. Дегенерация" со сценами насилия.