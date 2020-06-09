Российский актер Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы

Известный российский актер Михаил Ефремов устроил в ДТП в центре Москвы. Он на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

В крови Ефремова обнаружили алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

"При продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле. Это относится к тяжёлой степени опьянения", - говорится в сообщении. Теперь уголовное дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью, которая предполагает до 12 лет колонии.