Российский актер Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы

09 июня 2020 г. 12:08
Источник: УНИАН
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Известный российский актер Михаил Ефремов устроил в ДТП в центре Москвы. Он на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. 
В крови Ефремова обнаружили алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

"При продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле. Это относится к тяжёлой степени опьянения", - говорится в сообщении.  Теперь уголовное дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью, которая предполагает до 12 лет колонии.

Видео: 

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы - Москва 24

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