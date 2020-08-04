Руины, жертвы и тысячи пострадавших: подробности взрыва в Бейруте

Как сообщалось, во вторник, 4 августа, в ливанском Бейруте прогремел мощный взрыв. В сети почти сразу появились видео очевидцев с места происшествия, которые демонстрируют разрушительные масштабы трагедии. Окрестности места взрыва буквально превратились в руины.

По предварительной информации, в городском порту сдетонировал склад якобы с пиротехникой.

Как сообщается, взрывов было два. Они произошли в порту Бейрута на протяжении 15 минут. Первый, не очень сильный, спровоцировал загорание пиротехники на портовом складе. Через время прогремел второй, поистине масштабный взрыв, волна от которого буквально снесла стоящее рядом многоэтажное здание.

По одной из версий, взрыв в Бейруте мог быть вызван взрывоопасным нитратом натрия, конфискованным с корабля более года назад и размещенным на одном из складов в порту.

В результате взрывов пострадала половина Бейрута.

Губернатор города сравнил взрывы в Бейруте с событиями в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, пострадала половина города. Взрывная волна от второго взрыва полностью разрушила несколько близлежащих построек, выбила стекла у сотен машин и домов. Сообщается также, что волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.

Местные СМИ сообщают о перебоях с интернетом. Более 30 команд Красного Креста и ливанская армия работают на месте трагедии.

На данный момент уже известно о минимум 30 погибших. Счет пострадавших от взрывов идет на тысячи. У большинства людей осколочные ранения, вызванные взрывной волной.

Власти Ливана объявили 5 августа днем траура по всей стране.