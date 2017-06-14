Руководителей филиала "Укрзалізниці" разоблачили в систематическом получении взяток

14 июня 2017 г. 12:54
Источник: УНИАН
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У одного из задержанных злоумышленников правоохранители изъяли так называемую «черную кассу» «Энергосбыта» в сумме почти 1 млн грн и «черную» бухгалтерию по учету полученных средств.

Оперативники Службы безопасности Украины совместно с работниками прокуратуры Киева разоблачили отдельных руководителей филиала «Энергосбыт» ПАО «Укрзализныця» в систематическом получении взяток от предпринимателей.

Правоохранители установили, что чиновники разработали коррупционный механизм предоставления услуг коммерческим структурам, согласно которому занижались реальные объемы потребленной клиентами электроэнергии. Только треть объемов оплачивалась официально на счета «Энергосбыта», треть поступала злоумышленникам в качестве взятки, остальное экономилось предпринимателями. По официальным данным, тарифы филиала «Энергосбыт» были ниже, чем расценки облэнерго.

«Оперативники спецслужбы задержали в Виннице начальника регионального узла и одного из руководителей киевского подразделения «Энергосбыта» при получении 250 тыс. грн от бизнесмена за заключение коррупционного соглашения о поставке электроэнергии», - говорят правоохранители.

Отмечается, что во время обысков в офисе филиала «Энергосбыт» в Киеве, структурных подразделениях в Винницкой области и по месту жительства фигурантов дела, была обнаружена документация, подтверждающая функционирование в филиале ПАО «Укрзализныця» постоянной структурированной системы получения взяток в особо крупных размерах. У одного из задержанных злоумышленников правоохранители изъяли так называемую «черную кассу» «Энергосбыта» в сумме почти 1 млн грн и «черную» бухгалтерию по учету полученных средств.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению организаторов и участников коррупционного механизма в руководстве ОАО «Укрзализныця» и филиала «Энергосбыт».

Также сообщается, что по материалам СБУ будет инициировано проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности филиала «Энергосбыт» и энергоаудита П1АО «Укрзализныця».

13 июня Генеральная прокуратура Украины проводила следственные действия в компании «Укрзализныця» относительно растраты материальных ценностей и денежных средств компании одним из руководителей департамента локомотивного хозяйства.

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