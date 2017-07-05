Руководителей Харьковского завода заставили выплатить задолженности по зарплатам

Под угрозой уголовной ответственности руководство харьковского предприятия погасило 500 тыс. грн. зарплатных долгов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал первый заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №5 Андрей Кравченко, на одном из заводов, расположенного в Основянском районе города, несколько месяцев не выплачивали зарплату уволившимся работникам.

"В связи с этим прокуратура начала уголовное производство по факту безосновательной невыплаты заработной платы более чем за один месяц (ч.1 ст.175 УК Украины). Только благодаря вмешательству местной прокуратуры и под угрозой уголовной ответственности предприятие наконец погасило долги в полном объеме ", - отметил А. Кравченко.

