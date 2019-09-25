"Рванул склад боеприпасов": в оккупированном Донецке гремят взрывы (видео)

Утром 25 сентября в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы.
В результате этого на складе с боеприпасами оккупантов гремят мощные взрывы.
Об этом рассказывают местные жители в соцсетях.
Видео с места событий показал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" у себя на канале в Telegram.
"У ватрушек неожиданно рванул склад боеприпасов в оккупированном Донецке", - написал он.
Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.