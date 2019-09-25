"Рванул склад боеприпасов": в оккупированном Донецке гремят взрывы (видео)

Утром 25 сентября в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы.

В результате этого на складе с боеприпасами оккупантов гремят мощные взрывы.

Об этом рассказывают местные жители в соцсетях.

Видео с места событий показал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" у себя на канале в Telegram.

"У ватрушек неожиданно рванул склад боеприпасов в оккупированном Донецке", - написал он.

Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.