С 1 августа семьям погибших военных подняли пенсионные выплаты

Семьи военных, которые погибли в первые годы АТО на Донбассе получат надбавку к пенсии. Кабмин принял решение о предоставлении адресной помощи членам семей этих военнослужащих.

Владимир Зеленский, Президент Украины

Я був в Луцьку останній раз і скажу, було дуже неприємно, коли одна матір, вона каже – невже наші діти, які загинули захищаючи Україну, невже вони гірші за тих дітей, які загинули зараз у 19-му, 20-му роках. Невже це справедливо? Це несправедливо. Тому я і пообіцяв вирішити це питання

По словам Министра социальной политики, до этого ребенок солдата, погибшего в 2014-2015 годах получал пенсию в размере 3400 гривен, а родные военнослужащего, погибшего в 2019 году - почти в два раза больше - 6400 гривен. Теперь цифры этой помощи уравняли.

Марина Лазебная, Министр социальной политики Украины

Уряд знайшов ресурс і знайшов можливості вирішити це питання і встановив адресні доплати до пенсій. І сьогодні найменша пенсійна виплата у членів сімей загиблих, де є один непрацездатний буде становити 7 тисяч 800, якщо двоє непрацездатних 12 200 і якщо троє непрацездатних максимальна пенсійна виплата – 17 тисяч 120 гривень

Этого решения семьи военнослужащих, ушедших защищать страну, действительно ждали, говорит участник боевых действий Михаил Дворянчук. Главное, что повышение получат не только семьи военнослужащих - тех, кто официально воевал, но и добровольческие батальоны.

Михаил Дворянчук, участник боевых действий

Нарешті на цей факт звертають увагу і людям хоч якось і людям допомагають. На сьогоднішній день у нас офіційно. За даними ООН нараховується 13, 5 тисяч загиблих військових на цій війні. Основна кількість цих людей припала на 14-15 рік і це найнезахищеніша категорія людей на сьогодні

Сейчас пенсионный фонд проводит перерасчет пенсий. Поэтому, в сентябре семьи получат две выплаты и за август, и за сентябрь.