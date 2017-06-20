С 1 июля «Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности

20 июня 2017 г. 14:55
Источник: УНИАН
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Минимальные цены на природный газ для промпотребителей будут снижены на 3,1% – до 7 208,4 гривни, максимальные - на на 2,9% – до 8 008,8 гривни.

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" с 1 июля текущего года снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3,1% по сравнению с июнем – до 7 208,4 гривни с 7 430,4 гривни за тысячу кубометров.

Максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 июля будут также снижены на 2,9% – до 8 008,8 гривни с 8 250 гривень за тысячу кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 миллионов кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

С 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В июне 2017 года "Нафтогаз" снизил минимальные и максимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 0,4% по сравнению с маем 2017 года – до 7 430,4 гривни за тысячу кубометров (минимальные) и 8 250 за тысячу кубометров (максимальные).

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