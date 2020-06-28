С балкона пятого этажа гостиницы "Турист" упал мужчина

Сегодня днем, 28 июня, с балкона гостиницы «Турист» в Немышлянском районе Харькова упал мужчина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По факту данного происшествия полиция проводит проверку.

По информации отдела коммуникации полиции Харьковской области, сообщение о падении человека с балкона отеля по проспекту Московскому поступило в полицию от медиков 28 июня около 12:50.

Предварительно установлено, что 33-летний мужчина пришел в номер гостиницы к знакомому. Через некоторое время он попытался перелезть с одного балкона на другой, однако не удержался и упал с высоты пятого этажа.

Пострадавшего с многочисленными переломами и ушибами доставили в больницу.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.