С "Газпрома" взыскано 80,8 млн грн – Минюст

20 июня 2017 г. 16:41
Источник: Зеркало недели
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Поиск активов "Газпрома" на территории Украины продолжается.

Министерство юстиции взыскало с "Газпрома" в госбюджет Украины почти 81 млн грн, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Петренко напомнил, что решением Хозяйственного суда Киева на "Газпром" в пользу Украины наложен штраф в 171,93 млрд грн за злоупотребление монопольным положением, после чего Минюст начал процедуру взыскания данных средств.

"Вы понимаете, что на территории Украины у "Газпрома" особых активов нет. Мы осуществили все меры по розыску активов - недвижимого имущества, других активов, денежных средств, которые могут принадлежать этому обществу на территории Украины", - сказал он.

Петренко отметил, что уже есть первые результаты по принудительному выполнению решения суда. "По состоянию на сегодня, с "Газпрома" в пользу государственного бюджета взыскано 80,8 млн грн - это те средства, которые были выявлены на территории Украины как принадлежащие данной компании, в виде дивидендов от третьих лиц. Минюст арестовал данные средства и на сегодня процесс списания и взыскания именно этой суммы завершен", - отметил он.

Кроме того, наложен арест на выявленные активы - речь идет об акциях номинальной стоимостью 33,3 млн грн, принадлежащих "Газпрому" в компании "Газтранзит".

По словам Петренко, поиск активов "Газпрома" на территории Украины продолжается. Министр отметил, что после того, как будут исчерпаны все национальные инструменты розыска активов "Газпрома" в Украине, будут использоваться международные инструменты правовой помощи по выполнению решения суда на территории других стран.

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