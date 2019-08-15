 

С Коммунального моста упал столб - соцсети (видео)

15 августа 2019 г. 12:48
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С Коммунального моста на проспекте Ландау прямо на проезжую часть Московского проспекта упала опора линии электропередач.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, публикуя соответствующие фото и видео с места происшествия.

По предварительной информации, в результате падения столба никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, Коммунальный путепровод на проспекте Ландау в Харькове находится на ремонте с июня 2018 года.

Завершить его реконструкцию планируют до 20 сентября 2019 года.

А пока на путепроводе идут работы, схема движения транспорта по Коммунальному мосту изменена с 8 августа до 20 сентября.

 

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