С масками и соответствующими санитарными мероприятиями: cмягчение карантинных мер из-за COVID-19

Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности. Сейчас под запретом остаются посещения учебных заведений, деятельность предприятий общественного питания, торгово-развлекательных и фитнес-центров. Также до 24 апреля запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

Вместе с тем, Кабмин увеличил максимальное количество пассажиров в общественном транспорте. Теперь перевозки разрешаются в количестве пассажиров, которое не превышает половины мест для сидения.

Горожане говорят: несмотря на то, что с момента введения строгого карантина прошло больше недели, приспособиться к графику работы общественного транспорта пока не могут.

Ольга, харьковчанка

Я хочу быстрее машину с ремонта забрать, а все остальное, я считаю, что это решается не людьми, которые ходят по улице. Но если это действительно, то меры, которые предотвратят серьёзные последствия, значит они нужны

Вячеслав, харьковчанин

Буквально 15 минут уже стою, жду 119-й на «Победы» ехать. Не удобно, потому что на работу стало добираться с трудностями

Ждет автобус на остановке около получаса пенсионер Владимир Борисович. Мужчина говорит, во время карантина на дорогу тратит вдвое больше времени, чем обычно.

Владимир Борисович, пенсионер

Стало хуже, конечно, людей не особенно много, но автобусы стали ходит, как-бы так вот… Особенно некоторые маршруты, по-моему, вообще прекратили, в частности на Новоселовку

Вместе со смягчением норм для общественного транспорта теперь разрешена торговля изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, семенами и посадочным материалом.

Также разрешено производство банковской и страховой деятельности. Поэтому, в Харькове накануне возобновили работу отделения "Мегабанка", находящиеся в переходах метро. Разрешение на это дали чиновники мэрии, ведь именно через этот банк горожане чаще всего оплачивают коммунальные услуги. Хотя, вместе с тем, здесь собираются самые большие очереди из пенсионеров.

Игорь Терехов, 1-й заместитель городского головы

Но они все будут работать, для того, чтоб люди могли осуществлять, в том числе и коммунальные платежи. Я понимаю, что сегодня очень сложная ситуация с коммунальные предприятиями. Особенно это касается КП «Вода», КП «ХТС», потому что платежи падают

Наталья Валентиновна, пенсионерка

С девяти до пяти часов можно прийти и заплатить спокойно, но это же для нас, это очень удобно и видите - разметку сделали. Все нормально, девочка сидит в маске

Игорь, харьковчанин

На Салтовке все закрыты почти, одно там работает на 602-м, на Пушкинской закрыты, на Чернышевской закрыты. Кредит надо платить, потом будет пеня считаться, правильно. Это что, кому выгодно

Галина пришла в отделение банка оплатить счет за коммунальные услуги, ведь здесь это можно сделать без комиссии. Утром очереди нет. К тому же, у отделения наклеены предупредительные наклейки, чтобы люди не забывали придерживаться безопасной дистанции. Но было бы безопаснее, чтобы пенсионеры здесь не стояли, говорит женщина.

Галина, библиотерь

Как шла, вот забежала посмотреть, работает, зашла заплачу. Как для меня, пока удобно. Вот я заплачу, а там дальше будет видно. Вот видите же, 3 человека, в принципе пока удобно. Если будет ухудшатся ситуация в городе, то конечно может быть и надо будет закрыть опять

Также вновь отворились СТО, шиномонтаж, автомойки и химчистки.

Александр работает на шиномонтаже, уже утром у него выстроилась небольшая очередь желающих заменить резину.

Александр, работает на шиномонтаже

И вот, я сегодня только вышел, а это растяжное, это не как зимой очередь. Здесь принесли и уехали, одна, две машины. Здесь какая работа...здесь сейчас их много, как в лесу грибов

Вместе с тем, согласно постановлению Кабмина, эти виды деятельности будут возможны при условии обязательного соблюдения правил безопасности и соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также использования средств индивидуальной защиты.