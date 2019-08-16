С начала года на водоемах утонули почти тысяча человек - ГСЧС

Спасатели предупреждают: пренебрежение правилами безопасности во время отдыха на воде может стать причиной трагедии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, подтверждением тому является тревожная статистика. Ведь даже в перерыве между похолоданием люди находят время искупаться на местных реках или озерах, которые в большинстве не оборудованы спасательными постами и не приспособлены для безопасного отдыха.

Так, только с начала августа утонуло уже 70 человек, 8 из которых - дети. Всего же в течение года вода унесла жизни уже 907 человек.

Учитывая количество трагедий у водоемов, в ведомстве просят людей заботиться о собственной безопасности и соблюдать несложные правила: не заходить в воду, если ее температура ниже 17 градусов, не нырять в незнакомых местах, не заплывать слишком далеко и не плавать в одиночестве. Кроме этого, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не подплывать близко к судам, лодкам и катерам.

Также спасатели отдельно предупреждают, что не стоит оставлять без присмотра детей около воды или в воде, стоит следить за прогнозом погоды и отдыхать только на специально оборудованных для этого местах.