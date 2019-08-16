 

С начала года на водоемах утонули почти тысяча человек - ГСЧС

16 августа 2019 г. 14:39
1 просмотр

Спасатели предупреждают: пренебрежение правилами безопасности во время отдыха на воде может стать причиной трагедии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, подтверждением тому является тревожная статистика. Ведь даже в перерыве между похолоданием люди находят время искупаться на местных реках или озерах, которые в большинстве не оборудованы спасательными постами и не приспособлены для безопасного отдыха.

Так, только с начала августа утонуло уже 70 человек, 8 из которых - дети. Всего же в течение года вода унесла жизни уже 907 человек.

Учитывая количество трагедий у водоемов, в ведомстве просят людей заботиться о собственной безопасности и соблюдать несложные правила: не заходить в воду, если ее температура ниже 17 градусов, не нырять в незнакомых местах, не заплывать слишком далеко и не плавать в одиночестве. Кроме этого, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не подплывать близко к судам, лодкам и катерам. 

Также спасатели отдельно предупреждают, что не стоит оставлять без присмотра детей около воды или в воде, стоит следить за прогнозом погоды и отдыхать только на специально оборудованных для этого местах. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.